Пассажиры «Мострансавто» совершили 137 тысяч поездок на самом коротком и длинном маршрутах с начала года

Самым протяженным маршрутом является № 327к, который начинается в деревне Перхурово и пролегает до станции метро «Котельники». Им воспользовались почти 34 тысячи человек с начала года. Общая длина маршрута составляет порядка 200 километров, среднее время в пути - 3 часа 45 минут.

На самом коротком маршруте компании № 10, который пролегает от железнодорожной станции Подлипки до остановки Комитетский Лес, с начала 2023 года зарегистрировали почти 104 тысячи поездок. Его протяженность в одну сторону составляет всего 2,5 километра, а в обратную - 3,2 километра.

С использованием социальных карт жители и гости региона совершили 86,8 тысячи операций на этих двух маршрутах. При этом банковские карты лидируют по количеству совершенных транзакций за 11 месяцев - суммарно 37,4 тысячи регистраций, включая более 17 тысяч поездок на маршруте № 10 и свыше 19 тысяч на маршруте № 327к. С помощью транспортных карт «Стрелка» и «Тройка» пассажиры совершили 12,6 тысячи поездок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить проблемы транспортного комплекса. Он также дал указания незамедлительно реагировать на жалобы граждан.

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