Пассажиры «Мострансавто» совершили 112 миллионов поездок с начала года

Больше всего поездок совершили пассажиры МАП № 10 в Королеве - почти 17 миллионов трансакций, из которых более семи миллионов оплатили социальными картами.

Востребованными стали маршруты МАП № 9 в Долгопрудном (№ 368 и № 344). Интенсивный пассажиропоток также отмечен на маршруте № 348 «Лыткарино (Автостанция) - метро Котельники» МАП № 1 в Люберцах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году на маршруты региона вывели 1,3 тысячи новых автобусов. Они оснащены системой климат-контроля, USB-розетками для зарядки телефонов, видеонаблюдением.

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