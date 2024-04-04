Пассажиры «Мострансавто» совершили 112 миллионов поездок с начала года
Более 112 миллионов поездок совершили пассажиры на автобусах «Мострансавто» с января. Самым популярным способом оплаты стали социальные карты.
Больше всего поездок совершили пассажиры МАП № 10 в Королеве - почти 17 миллионов трансакций, из которых более семи миллионов оплатили социальными картами.
Востребованными стали маршруты МАП № 9 в Долгопрудном (№ 368 и № 344). Интенсивный пассажиропоток также отмечен на маршруте № 348 «Лыткарино (Автостанция) - метро Котельники» МАП № 1 в Люберцах.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году на маршруты региона вывели 1,3 тысячи новых автобусов. Они оснащены системой климат-контроля, USB-розетками для зарядки телефонов, видеонаблюдением.
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