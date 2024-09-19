Пассажиры «Мострансавто» смогут узнать время прибытия автобусов онлайн

Как уточили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, чтобы узнать время прибытия автобуса, нужно выбрать маршрут. Далее на экране появится информация, через какое время автобус приедет на остановку.

«Сейчас сервис работает в тестовом режиме. Предстоит окончательно отладить его синхронизацию с нашей системой диспетчеризации. Однако первые тесты показывают хорошую эффективность», - рассказали в компании Также узнать, когда приедет автобус, можно через чат-бот. Для этого нужно нажать на кнопку «Прогноз прибытия автобуса» и ввести номер маршрута или его название. В режиме реального времени отобразится, через сколько минут автобус приедет на остановку.

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