Пассажиры «Мострансавто» оплатили 3,5 млн поездок по карте «Тройка» с января

В среднем, в будни по «Тройке» совершают более 125 тысяч поездок в день, в выходные - свыше 77 тысяч. Чаще всего проезд оплачивают этой картой в Люберцах, Балашихе и Долгопрудном. В Минтрансе Подмосковья напомнили, что при оплате «Тройкой» действует система скидок: чем больше поездок за 30 дней, тем дешевле каждая следующая. После 10-й транзакции скидка увеличивается на 7%, а после 51-й - достигает максимальных 35%.

Кроме «Тройки» проезд в автобусах «Мострансавто» можно оплатить банковской картой, картой «Стрелка» или социальной картой. Всего компания обслуживает более 1,4 тысячи маршрутов.