Пассажиры ЦППК записали на транспортную карту более 8 миллионов билетов с начала года
С начала года пассажиры ЦППК записали в кассах, билетных автоматах и у кассиров-контролеров в поезде в 2,5 раза больше билетов на транспортные карты, чем за аналогичный период 2022-го — более восьми миллионов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на компанию.
Больше всего записали билетов на транспортную карту «Тройка» - около семи миллионов, еще более 1,1 миллиона записали на «Стрелки» и транспортные карты ЦППК, в билетных автоматах - более 7,3 миллиона раз.
«На кассы пришлось 664 тыс. оформлений, остальные - у кассиров-контролеров в поездах», - уточнили в ведомстве.
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