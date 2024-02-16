Пассажиры ЦППК воспользовались бесконтактной оплатой более 2 миллионов раз в 2023 году

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Популярность данной цифровой услуги продолжает расти - только в прошлом году с помощью технологии NFC было активировано более 2,39 миллиона билетов, что составляет более 67% от общего числа активаций.

Треть всех билетов, активированных бесконтактно в 2023 году, относится к Ярославскому направлению. На Казанском и Горьковском направлениях пассажиры использовали NFC 451 тысячу и 305 тысяч раз соответственно.

«С момента внедрения функции активации билетов по NFC ее удобство оценили уже более 3,5 млн пассажиров, - рассказал директор по цифровым сервисам ЦППК Игорь Евдокимов.

Он добавил, что благодаря этой функции проход через турникеты занимает считанные секунды. Она доступна обладателям мобильных устройств на базе Android с модулями NFC.

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