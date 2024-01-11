Пассажиры ЦППК перевезли почти 500 тысяч домашних животных в поездах в 2023 году

Чаще всего в поездах перевозили кошек и собак. Были в прошлом году и необычные путешественники: минипиг Свиппа и хорек-альбинос Вася.

Самыми популярными направлениями для пассажиров с питомцами стали Казанское и Ярославское. По каждому перевезли 59 тысяч животных. Наибольшее число таких перевозок - более 66 тысяч - отметили в августе.

По правилам компании в поездах можно перевозить мелких домашних животных. Для этого необходимо приобрести специальный билет, стоимость которого составляет 25% от полного тарифа. На МЦД путешествовать с питомцами можно бесплатно.

В ЦППК напомнили, что при перевозке хвостатых необходимо разместить их так, чтобы они не мешали другим пассажирам. Небольших животных необходимо поместить в клетку, ящик, корзинку или контейнер размером не более 180 сантиметров по сумме трех измерений. Собак можно перевозить без переноски, но в наморднике и на поводке, а кошек - на руках владельца.

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