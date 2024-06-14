Пассажиры ЦППК оформили более 28 тысяч карт провожающего с января

С помощью карты в течение получаса после ее оформления можно бесплатно пройти на платформу и выйти обратно. Отмечается, что особенно популярна услуга летом - в разгар дачного сезона.

Отмечается, что в 2024 году картой чаще всего пользовались на Казанском направлении - более шести тысяч раз.

Напомним, получить карту можно в кассе. Для этого необходимо оставить залог, который вернут на обратном пути.

В сентябре на территории Подмосковья открыли первый участок трассы М12 Москва - Казань. Губернатор Андрей Воробьев встретился со строителями и вручил им памятные благодарности.

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