Пассажиропоток на речных маршрутах в Подмосковье вырос на 15% за год

В региональном Минтрансе уточнили, что на маршруте в Лыткарине прокатились более 3,7 тысячи пассажиров, в Серпухове - более 1,4 тысячи, а в Коломне - около 560 пассажиров.

«Напомню, что речные маршруты будут работать до середины осени. Так, маршруты в Коломне и Серпухове завершат свою работу до 30 сентября, а в Лыткарине катер будет курсировать до 20 ноября», - сообщил заместитель председателя правительства - министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Пассажиры могут оплатить проезд на маршрутах как наличными, так и банковскими и транспортными картами «Стрелка».

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