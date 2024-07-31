Пассажиропоток компании ЦППК вырос почти на 10% за полгода

Наиболее популярными направлениями стали Ярославское и Казанское - здесь 53 и 48 миллионов поездок соответственно. Чаще всего пассажиры ездили 24 и 31 мая - по 2,1 миллиона раз.

В компании отметили, что рост пассажиропотока связан, в том числе, с запуском МЦД-3 и МЦД-4 в прошлом году. В 2023-м ЦППК перевезла более полумиллиарда пассажиров.

Не допустить роста жалоб на общественный транспорт - одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

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