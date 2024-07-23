Пассажирам подмосковных поездов раздали более 20 тонн воды в жару

Пассажиры поездов ЦППК могли получить воду на пригородных платформах Белорусского, Казанского, Киевского, Курского, Павелецкого, Савеловского и Ярославского вокзалов, а также на станциях Выхино, Мытищи, Площадь трех вокзалов, Подольск и Тушинская.

Больше всего бутылок с водой раздали на Ярославском и Курском вокзалах, а также на станции Мытищи.

Не допустить роста жалоб на общественный транспорт - одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

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