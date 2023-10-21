Пассажирам «Мострансавто» напомнили правила перевозки животных в автобусах

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Некоторых питомцев можно перевозить бесплатно, например, собак карликовых пород, если их держат на руках или в ручной клади, а также собак-поводырей - в наморднике и на поводке, с опознавательным знаком.

«Других питомцев - в том числе птиц и рептилий - необходимо перевозить в специальных клетках, сумках, переносках или контейнерах. Пассажирам нужно обратить внимание на габариты ручной клади: в сумме они не должны превышать 120 сантиметров в длину, ширину и высоту», - уточнили в ведомстве.

Собак средних и крупных пород необходимо перевозить в наморднике и на коротком поводке. Проезд животного равен провозу ручной клади. В городе он составит 45 рублей, в пригороде до 25 километров - столько же, от 25 до 50 километров - 90 рублей, еще дальше - 135 рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о партнерстве с Москвой в реализации дорожных проектов. В их числе ЦКАД и скоростные маршруты МЦД.

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