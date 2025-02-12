Пассажирам «Мострансавто» напомнили о запрете наличного расчета в автобусах

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Неравнодушные жители Московской области активно участвуют в искоренении проблемы. Руководство «Мострансавто», в свою очередь, разбирается, почему тот или иной водитель согласился взять наличные, а также старается определить первопричину поступка.

«Зарплаты-то у нас хорошие. Мы в целом по рынку достаточно конкурентные», - подчеркнул Майоров.

По его словам, люди хотят работать в компании, о чем свидетельствуют показатели последних месяцев. Остаются, однако, отдельные сотрудники, которым «чего-то не хватает».

«Наверное, уже системной проблемы нет. Но точечно мы закончим. Мы обязательно поборемся», - заключил гендиректор «Мострансавто».