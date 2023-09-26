Пассажирам «Мострансавто» напомнили о праве бесплатного проезда в случае непринятия водителем безналичной оплаты

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Компания «Мострансавто» напомнила о запрете наличной оплаты в автобусах. Если в салоне нет устройства для оплаты картой или водитель не принял безналичный расчет - можно ехать бесплатно.

«Убедительно просим наших пассажиров не оплачивать проезд наличными средствами. В автобусе есть оборудование для приема безналичной оплаты. А если возможность безналичной оплаты не предоставлена - вы едете бесплатно», - отметили в «Мострансавто».

В автобусах компании установлено свыше 10 тысяч устройств. Можно платить банковскими бесконтактными картами, транспортными картами «Стрелка» всех видов и «Тройка», а также социальными картами жителя Подмосковья.

Если по какой-то причине карта не сработала или она оказалась заблокированной, нужно оплатить проезд любым другим законным способом по тарифу разовой поездки. Перевод на номер водителя или передача ему наличных средств - это нарушение закона.

Преимуществ безналичной оплаты проезда множество, включая и тот факт, что все билеты сохраняются в электронном виде. В некоторых случаях такие платежные документы могут сыграть роль «страхового полиса», подтверждая проезд в автобусе.

Перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания, отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

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