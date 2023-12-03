03 декабря 2023, 20:57

Пассажирам Домодедово предложили выбрать лучший детский рисунок об аэропорте

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В аэропорту Домодедово выставили 10 детских рисунков. Пассажирам предложили выбрать лучший. Для этого следует навести камеру смартфона на QR-код и проголосовать. Некоторые из участников мечтают работать в авиации, поэтому нарисовали аэровокзал, самолеты, пилотов и стюардесс.

«Ребята вдохновились этими историями и нарисовали замечательные работы. Теперь пассажиры и гости аэропорта Домодедово могут видеть лучшие из этих работ на нашей выставке», - рассказала начальник группы продвижения московского аэропорта Домодедово Оксана Даминова.

Пассажиры аэропорта Домодедово оценили работы юных живописцев.

«14 лет! Молодец. У нас сын тоже ходил в школу искусств, мы ценим таких детей, и все прикладывали, чтобы у него все получилось, все это развивалось. По жизни все это пригодилось, поэтому детки молодцы», - сообщила пассажирка аэропорта Мария Рябинина.

Победителей конкурса выберут в начале декабря. Один получит награду от аэропорта Домодедово, второй - от российской авиакомпании, третий - приз зрительских симпатий. Церемония награждения пройдёт в Домодедовской художественной школе.

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Аэропорт Домодедово
03 декабря 2023, 20:56
Как убирали снег в Химках. Видео
Телеканал «360»
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Мощный снегопад накрыл Московскую область в воскресенье. Городские коммунальные службы приступили к расчистке улиц. В распоряжении «360» оказалось видео работы снегоуборочной техники в Химках.

На кадрах видно, как улицы буквально заметает снегом, местами уже образовались сугробы. Однако дороги очищены от осадков - для этого в Химках задействовали дворников и спецтехнику. Коммунальщики убирают снег как с проезжей части, так и с тротуаров.

В Балашихе тоже идет активная работа по уборке сугробов.

Всего на дороги Московской области выведут более тысячи машин. Из-за мощного снегопада коммунальные службы перевели на круглосуточный режим работы , сообщил заместитель руководителя Главного управления содержания территории Подмосковья Никита Анашкин.

Минтранс региона призвал водителей воздержаться от поездок на личном транспорте. В ведомстве также сообщили, что днем в очистке дорог от снега и противогололедной обработке задействовали более 800 единиц спецтехники.


Погода Снегопад
03 декабря 2023, 18:03
Более 150 жителей Химок поучаствовали в акции «Тест по истории Великой Отечественной войны»
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Школа № 19 в микрорайоне Планерная городского округа Химки стала площадкой для международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». Мероприятие прошло в преддверии Дня неизвестного солдата. Вместе с жителями тест прошли депутаты муниципального Совета и лидеры общественной поддержки.

«Этот тест - ответственное и очень интересное мероприятие. Конечно, невозможно знать все, но в процессе прохождения теста каждый участник получает мотивацию узнавать что-то новое, развиваться. Это очень важно, причем не только для молодежи, но и для людей старшего поколения», - сказал председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский.

Данная акция проводится для оценки уровня исторической грамотности россиян, а также популяризации знаний соотечественников, проживающих за рубежом.

«Тест по истории Великой Отечественной войны - это возможность проверить свои знания и вспомнить школьные уроки истории. Отмечу, что с каждым годом количество участников акции растет», - рассказал лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Тест состоял из 40 вопросов и четырех вариантов ответа на каждый. По его окончании участники акции получили сертификаты о прохождении.

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Химки
03 декабря 2023, 18:01
Депутаты Химок подарили жителям двух ЖК пятиметровые новогодние ели
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В преддверии новогодних праздников депутаты Совета депутатов городского округа Химки Юлия Мамай и Надежда Смирнова подарили жителям жилых комплексов

«Солнечная система» и «Две столицы» искусственную ель. Главный атрибут предстоящего праздника высотой в пять метров украсят игрушками, мишурой и гирляндами.

«Ранее к нам обратились активные жители жилых комплексов. Они попросили помочь им в приобретении ели для предстоящего общедворового новогоднего праздника. Мы с Юлией Мамай и представителями управляющей компании „Жилищные Инициативы“ просьбу горожан поддержали и подарили им пятиметровую новогоднюю красавицу», - рассказала Смирнова.

Искусственное дерево привезли в школу «Лидер». Именно там будет проходить празднование Нового года. Скоро ель украсят, для этого жители уже закупили новые елочные украшения, мишуру и гирлянды.

«Наши депутаты в торжественной обстановке передали нам замечательную елку. Ее мы установим на главной площади нашей школы. Хочу выразить огромную благодарность администрации городского округа Химки и нашим замечательным депутатам», - поблагодарила директор школы «Лидер» Юлия Болотова.

Праздник для жителей микрорайона проведут 24 декабря. Это будет большой музыкальный спектакль, с выступлениями местных творческих коллективов, конкурсами и призами. Его организуют сами жители.

Муниципальный депутат Юлия Мамай напомнила, что эти мероприятия жители проводят ежегодно. Праздники организуют по значимым датам, таким как Новый год, Масленица или День защиты детей.

«Осенью здесь праздновали День рождения советского космонавта Германа Титова. Это было большое мероприятие с квестом, аниматорами и аква гримом. На дворовых праздниках в ЖК „Солнечная система“ всегда многолюдно. Это разноплановые события, где каждый может найти себе занятие по душе. Помимо концертных выступлений, проходят различные мастер-классы, эстафеты и соревнования. Самый любимый у местных жителей - конкурс костюмов», - отметила депутат.

Ранее размах и высокий уровень организации мероприятий отметили на региональном уровне. Команда химчан из ЖК «Солнечная система» и «Две столицы» стали победителями конкурса Московской области лучших дворовых практик «Наш Двор».

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Химки
03 декабря 2023, 17:58
Более тысячи машин будут расчищать дороги Подмосковья от снега ночью
РИА «Новости»
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Мощный снежный циклон накрыл Московскую область. На улицах метель, видимость очень слабая, а сугробы растут. Снегопад в регионе закончится лишь к утру понедельника. Заместитель председателя правительства — министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал «360», что из-за непогоды на дорогах сложилась непростая ситуация.

«Дорожные службы переведены в режим повышенной готовности. В день на дорогах Подмосковья работало более 1100 единиц, в ночь запланирован выпуск 1300 единиц для того, чтобы к утру понедельника обработать и почистить дороги, обеспечить работу транспорта, в первую очередь общественного», - сообщил министр.

Оперативный штаб работает круглые сутки и взаимодействует с экстренными службами, добавил он. Гержик посоветовал жителям не пользоваться личным транспортом в метель.

«Если оказались за рулем, будьте предельно внимательны, сбрасывайте скорость перед поворотами и пешеходными переходами», - добавил Гержик.

Ранее два десятка машин столкнулись на Новорижском шоссе из-за снегопада: водители не справились с управлением. Обошлось без пострадавших, но движение на дороге затруднено.

Россия Водители Снегопад

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