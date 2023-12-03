Пассажирам Домодедово предложили выбрать лучший детский рисунок об аэропорте

«Ребята вдохновились этими историями и нарисовали замечательные работы. Теперь пассажиры и гости аэропорта Домодедово могут видеть лучшие из этих работ на нашей выставке», - рассказала начальник группы продвижения московского аэропорта Домодедово Оксана Даминова.

Пассажиры аэропорта Домодедово оценили работы юных живописцев.

«14 лет! Молодец. У нас сын тоже ходил в школу искусств, мы ценим таких детей, и все прикладывали, чтобы у него все получилось, все это развивалось. По жизни все это пригодилось, поэтому детки молодцы», - сообщила пассажирка аэропорта Мария Рябинина.

Победителей конкурса выберут в начале декабря. Один получит награду от аэропорта Домодедово, второй - от российской авиакомпании, третий - приз зрительских симпатий. Церемония награждения пройдёт в Домодедовской художественной школе.

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