Пасхальный фестиваль завершился в Красногорске

«В нашем округе сложилась замечательная традиция - Пасхальный Фестиваль, когда мы все вместе собираемся, слушаем очень талантливых детей. Это объединение помогает нам хоть на чуть-чуть стать лучше», - поделилась первый заместитель главы городского округа Красногорск Наталья Тимошина.

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Фойе дворца культуры украсила выставка работ воспитанников воскресных школ. К празднику ребята подготовили картины, игрушки, пасхальные и ювелирные украшения. Уникальный экспонат - рукописная книга, посвященная Пасхе. На протяжении всего Великого поста над ней трудилась воспитанница воскресной школы «Покров» из Нахабино.

«В этом году у нас участвуют коллективы и воскресные школы Одинцовской епархии. На выставке представлены работы детей из 20 воскресных школ - пришлось занять все фойе, включая балкон», - рассказала директор Муниципального центра духовной культуры Красногорска Татьяна Овсянникова.

На сцене большого зала прошел концерт с участием шести хоровых коллективов Одинцовской епархии. Украсило фестиваль выступление сводного хора Одинцовского и Красногорского благочиний из 300 звонких голосов.