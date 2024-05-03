Пасхальные богослужения пройдут в 23 храмах Солнечногорска

Накануне торжественных ночных богослужений жители Солнечногорска смогут окропить святой водой пасхальные яства - куличи, яйца и другие угощения.

В Никольском и Спасском храмах освящать лакомства будут 4 мая до 18:00, а в Казанском храме микрорайона Тимоново - с 11:00 до 16:00. Пасхальные богослужения начнутся в храмах в 23:30, затем продолжатся полуночным крестным ходом и праздничной Литургией.

«Наш округ готовится к празднованию главного православного праздника - Пасхи. В местах проведения богослужений проведены работы по наведению порядка. Обязательно обеспечим безопасность прихожан и многочисленных гостей округа в храмах нашего округа», - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Ознакомиться с адресами проведения богослужений и освящения куличей можно на официальном сайте администрации округа по ссылке.

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