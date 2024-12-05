Парту героя в память о погибшем в Чечне Алексее Тюленеве открыли в Люберцах

На мероприятии присутствовали депутат местного совета фракции «Единой России» Дмитрий Крестинин, председатель Общественной палаты округа Петр Ульянов и муниципальный координатор проекта «Историческая память» Евгения Ерченкова.

Алексей Тюленев был выпускником лицея, где учился с 1984 по 1992 год. В 1995 году он был призван в ряды Вооруженных сил России и служил во внутренние войска. Алексей погиб в 1996 году на блокпосте в Старопромысловском районе Грозного, проявив мужество и верность воинскому долгу.

Глава Люберец Владимир Волков отметил, что герои живут, пока память о них передается через поколения. Он добавил, что в округе уже установлено более 20 подобных парт, посвященных героям Великой Отечественной войны, СВО, а также войн в Афганистане и Чечне.

Открытие парты героя было приурочено к годовщине начала контрнаступления советских войск в битве за Москву. Акция направлена на сохранение исторической памяти и воспитание у подрастающего поколения уважения к подвигам героев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».