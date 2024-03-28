«Парту Героя» в память о погибшем участнике СВО открыли в лицее Орехово-Зуева

«Евгений Докукин был любимым сыном, братом и дядей. Участвовал в боевых действиях в Чечне, а в 2022 году отправился в зону СВО», - отметили в администрации.

Военнослужащий получил ранение осколком от снаряда во время налета 20 февраля 2023 года в районе города Сватово в Луганской Народной Республике. Несмотря на ранение, Докукин пытался защитить сослуживцев, но погиб от потери крови. Его посмертно наградили орденом Мужества.

В церемонии открытия «Парты Героя» участвовали родные Евгения Докукина, ученики и учителя, а также первый заместитель главы городского округа Ирина Кузнецова и исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Нестеров.

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