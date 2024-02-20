Парту героя в честь ветерана ВОВ Дмитрия Уланова открыли в Химках

За свой вклад в развитие образования он был удостоен знака «Отличник народного просвещения» и звания «Заслуженный учитель РСФСР».

Муниципальный депутат Валентин Герасимов подчеркнул значимость проекта для сохранения исторической памяти и воспитания подрастающего поколения. В церемонии открытия приняла участие дочь Дмитрия Петровича, Галина Дмитриевна Державина, которая, следуя примеру отца, также посвятила свою жизнь образованию.

Участникам мероприятия рассказали о боевом пути Дмитрия Уланова, который был призван на фронт в первые дни Великой Отечественной войны и отличился на поле боя, получив высшие государственные награды.

В свою очередь депутат Наталья Каныгина напомнила, что несколько лет назад в городском округе заработал музей музей «Химки 1941-1945 - все для фронта, все для Победы!». Благодаря музею каждый желающий может познакомиться с героическим прошлым города и личными историями его жителей.

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