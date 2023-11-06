«Парту героя» в честь участника СВО Сергея Белова открыли в подольской школе № 15
«Парта героя» уже сейчас привлекает внимание любознательных школьников. Ребята обещают чтить и помнить героя современности Сергея Белова.
Взбалмошный, добрый, простой парень - таким запомнили родные Сергея Белова. В честь участника специальной военной операции в стенах школы № 15, где учился защитник Родины, открывают «парту героя».
Его отец - руководитель вокально-инструментального ансамбля «Пламя» Валерий Белов - сердечно благодарит администрацию муниципалитета за увековечивание памяти сына. В ответ звучит благодарность за воспитание настоящего патриота страны.
Исполняющий обязанности главы городского округа Подольск Григорий Артаманов рассказал, что в ближайшее время на стенах школы появится памятная табличка о Сергее Белове.
«То, что сегодня мы открываем эту „парту героя“ - это лишь малая доля того, что мы можем и должны сделать для увековечивания памяти героя современности. В ближайшее время на стенах этой школы мы сделаем памятную табличку о Сергее Викторовиче, чтобы каждый входящий, не только которые будут учиться за этой партой, но и каждый ученик, гость этой школы знал, что в этих стенах когда-то учился настоящий герой», - поделился Григорий Артаманов.
Сергей Белов пошел добровольцем в зону СВО и беззаветно защищал свою Родину. Он погиб 2 марта 2023 года в боевых действиях под Кременной. Сергей тащил на себе тяжелораненого сослуживца, когда с дрона на него сбросили гранату.
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