06 ноября 2023, 13:03

«Парту героя» в честь участника СВО Сергея Белова открыли в подольской школе № 15

Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости

«Парта героя» уже сейчас привлекает внимание любознательных школьников. Ребята обещают чтить и помнить героя современности Сергея Белова.

Взбалмошный, добрый, простой парень - таким запомнили родные Сергея Белова. В честь участника специальной военной операции в стенах школы № 15, где учился защитник Родины, открывают «парту героя».

Его отец - руководитель вокально-инструментального ансамбля «Пламя» Валерий Белов - сердечно благодарит администрацию муниципалитета за увековечивание памяти сына. В ответ звучит благодарность за воспитание настоящего патриота страны.

Исполняющий обязанности главы городского округа Подольск Григорий Артаманов рассказал, что в ближайшее время на стенах школы появится памятная табличка о Сергее Белове.

«То, что сегодня мы открываем эту „парту героя“ - это лишь малая доля того, что мы можем и должны сделать для увековечивания памяти героя современности. В ближайшее время на стенах этой школы мы сделаем памятную табличку о Сергее Викторовиче, чтобы каждый входящий, не только которые будут учиться за этой партой, но и каждый ученик, гость этой школы знал, что в этих стенах когда-то учился настоящий герой», - поделился Григорий Артаманов.

Сергей Белов пошел добровольцем в зону СВО и беззаветно защищал свою Родину. Он погиб 2 марта 2023 года в боевых действиях под Кременной. Сергей тащил на себе тяжелораненого сослуживца, когда с дрона на него сбросили гранату.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества». Он поддерживает военнослужащих и членов их семей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск
06 ноября 2023, 14:17
Предприятие «Николь-Пак» из Воскресенска нарастит производственные мощности
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
«Николь-Пак» входит в группу компаний, лидирующих по выпуску картонно-бумажные изделий в России. В Воскресенске фабрика работает 20 лет и специализируется на производстве картонных гильз и защитного уголка.

Генеральный директор компании «Николь-Пак» в Воскресенске Максим Тарасовский рассказал о работе предприятия.

«На площадке Воскресенска две производственные линии. Общая мощность площадки 15 тысяч тонн, но целью мы ставим в связи с развитием технологий - 16 тысяч тонн в год на одну производственную площадку», - рассказал Максим Тарасовский.

Фабрика, как и многие другие в условиях санкций, реализует проект по импортозамещению и постепенно переходит на оборудование отечественного производства. В частности, плотно сотрудничает с компанией из Санкт-Петербурга. Свою продукцию в основном реализует на отечественном рынке и в странах СНГ.

«У нас из крупных покупателей - это Архангельский комбинат, Сыктывкарский, достаточно много крупных производителей бумаги, картона и также и пленка», - добавил генеральный директор.

Большое внимание на фабрике уделяют системе безопасности и охраны труда. Совершенствуют систему управления, устанавливают новое оборудование. Так, три месяца назад, чтобы ускорить процесс сушки, запустили еще одну сушильную камеру.

Отметим, что картонные втулки в дальнейшем используют для намотки рулонных материалов. Например, бумаги, пленки, кровель и даже скотча.

Глава округа Алексей Малкин оценил масштабы производства и качество продукции, а также обсудил с руководством дальнейшие планы по развитию.

«А мы со своей стороны с директором компании „Технониколь“, которая является одним из крупнейших предприятий на территории Воскресенска, прорабатываем вопрос о выделении земли еще для одного предприятия, еще для одного юрлица», - сообщил глава округа.

Открытие нового предприятия позволит организовать дополнительные рабочие места для жителей округа. Сейчас в «Николь-Пак» трудится около 150 сотрудников.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Воскресенск
06 ноября 2023, 13:53
Новую мусорную площадку в микрорайоне Восточный в Лобне установят по просьбам жителей
Читайте нас в: Google Новости
Жители микрорайона Восточный в Лобне пожаловались на состояние контейнерной площадки. После встречи с городским руководством их проблему удалось решить — граждане получат новую площадку.

Площадка для мусора на Вокзальной улице находится рядом с жилыми домами. Жителей такое соседство совсем не радует, как не устраивает и вариант, предложенный для переноса контейнеров. Новую площадку, конечно, подготовили по всем правилам, но к домам она стала еще ближе, и соглашаться с таким решением люди не хотят.

Жительница микрорайона Восточный Елена Строева рассказала, что ее не устраивает соседство с мусорной площадкой.

«Меня не устроило как жителя, потому что это нарушает какую-то концепцию красоты и так далее. Стоит практически на нашей центральной улице. У нас другого центра, нашей Восточной Лобни, нет. У нас есть вот эта улица и есть площадь вокзала. Ну это наша Красная площадь. И это просто невозможно никак, чтобы на нашей Красной площади, на нашей центральной улице Тверской была мусорка», - возмутилась местная жительница.

Свои жалобы жители высказали во время встречи с главой города. Совместное решение было найдено быстро. На Вокзальной улице стоит недавно сгоревший барак. После демонтажа здания появится много свободного места, где и можно будет разместить контейнерную площадку.

Начальник управления благоустройства администрации городского округа Лобня Сергей Дьячков рассказал, что сейчас власти решают вопрос с собственником сгоревшего дома.

«Здесь есть еще собственник, в этом доме. С ним администрация занимается, и, соответственно, как только будет решен вопрос с собственником, этот дом будет снесен, здесь будет перехватывающая достаточно большая парковка для того, чтобы жители могли комфортно оставлять свои автомобили и ехать дальше в Москву. И здесь же будет установлен павильон для размещения бункеров для мусора», - поделился Сергей Дьячков.

Новую площадку оборудуют видеокамерами, чтобы у коммунальщиков была возможность контролировать график вывоза мусора и следить за тем, чтобы в контейнеры не выбрасывали ветки, крупногабаритный мусор и объемную упаковку. Таким образом, скрыться от наказания нарушителям будет непросто.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Мусор
06 ноября 2023, 13:39
Благоустройство дорог к станциям МЦД-4 в Балашихе завершат к середине ноября
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Благоустройство дорог к станциям четвертого диаметра завершат к середине ноября. Для удобства местных жителей отремонтируют тротуары и сделают остановки.

Асфальт начали укладывать на улицах Железнодорожной, Граничной и Больничном проезде. Эти дороги благоустраивают по проекту МЦД-4. Строители обновляют полотно на участках, которые ведут к станциям четвертого диаметра. Кроме того, они заменят бордюрный камень.

На тротуарах снимут старую плитку и уложат асфальт. Обустроят две автобусные остановки, на них поставят новые павильоны. Работы планируют завершить к середине ноября, если позволит погода.

Общий объем работ около 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в регионе за сезон отремонтировали 1,5 тысячи километров дорог.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Балашиха МЦД
06 ноября 2023, 13:39
Благотворительный спектакль в поддержку двух братьев с аутизмом прошел в Балашихе
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Спектакль в поддержку двух мальчиков с аутизмом прошел в Балашихе. Часть собранных средств передали семье на дорогостоящие анализы для ребят.

Театр «Светильник» подготовил детскую постановку о правилах дорожного движения. Главная цель актеров не только научить и напомнить о поведении на дороге, но и помочь двум братьям из Балашихи: Ивану и Георгию с диагнозом - аутизм.

«Этим спектаклем мы помогаем семье Гаращенко, у них два сына, которым требуются дорогостоящие анализы. И мы решили принять активное участие в этом и передать часть средств, собранных с этого спектакля», - рассказала актриса театра «Светильник» Алена Мансурова.

Средства передали семье. Актеры решили продолжить доброе дело и каждым своим спектаклем они будут помогать нуждающимся.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благотворительность Балашиха

Новости по теме