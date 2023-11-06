«Парту героя» в честь участника СВО Сергея Белова открыли в подольской школе № 15

Предприятие «Николь-Пак» из Воскресенска нарастит производственные мощности

«Николь-Пак» входит в группу компаний, лидирующих по выпуску картонно-бумажные изделий в России. В Воскресенске фабрика работает 20 лет и специализируется на производстве картонных гильз и защитного уголка.

Генеральный директор компании «Николь-Пак» в Воскресенске Максим Тарасовский рассказал о работе предприятия.

«На площадке Воскресенска две производственные линии. Общая мощность площадки 15 тысяч тонн, но целью мы ставим в связи с развитием технологий - 16 тысяч тонн в год на одну производственную площадку», - рассказал Максим Тарасовский.

Фабрика, как и многие другие в условиях санкций, реализует проект по импортозамещению и постепенно переходит на оборудование отечественного производства. В частности, плотно сотрудничает с компанией из Санкт-Петербурга. Свою продукцию в основном реализует на отечественном рынке и в странах СНГ.

«У нас из крупных покупателей - это Архангельский комбинат, Сыктывкарский, достаточно много крупных производителей бумаги, картона и также и пленка», - добавил генеральный директор.

Большое внимание на фабрике уделяют системе безопасности и охраны труда. Совершенствуют систему управления, устанавливают новое оборудование. Так, три месяца назад, чтобы ускорить процесс сушки, запустили еще одну сушильную камеру.

Отметим, что картонные втулки в дальнейшем используют для намотки рулонных материалов. Например, бумаги, пленки, кровель и даже скотча.

Глава округа Алексей Малкин оценил масштабы производства и качество продукции, а также обсудил с руководством дальнейшие планы по развитию.

«А мы со своей стороны с директором компании „Технониколь“, которая является одним из крупнейших предприятий на территории Воскресенска, прорабатываем вопрос о выделении земли еще для одного предприятия, еще для одного юрлица», - сообщил глава округа.

Открытие нового предприятия позволит организовать дополнительные рабочие места для жителей округа. Сейчас в «Николь-Пак» трудится около 150 сотрудников.

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