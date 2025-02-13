Парту героя в честь майора ФСБ Сергея Фролова открыли в школе №9 в Наро-Фоминске

Силовики под руководством Фролова 18 февраля 2003 года возвращались на место дислокации после успешно выполненного задания. Возле населенного пункта Новогрозненский автомобиль, в котором он ехал вместе с сослуживцами, подорвали боевики при помощи радиоуправляемого фугаса. Майор получил несовместимые с жизнью ранения.

Сергея Фролова посмертно наградили орденом Мужества.

Церемония прошла в учебном заведении, которое окончил погибший сотрудник ФСБ. Возле памятной доски, установленной на стене школы, нес службу Почетный караул. Участники мероприятия возложили на парту алые гвоздики.

Сотрудника УФСБ России по Москве и Московской области в сентябре 2002 года направили в командировку в Чеченскую Республику. Он руководил сводной специальной группой, которая участвовала в проведении контртеррористических операций.



