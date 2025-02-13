Парту героя в честь майора ФСБ Сергея Фролова открыли в школе №9 в Наро-Фоминске
В Наро-Фоминской средней общеобразовательной школе № 9 имени дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта В. В. Лебедева в четверг, 13 февраля, открыли именную парту в память о майоре Сергее Фролове. Он получил смертельные ранения при исполнении воинского долга.
Силовики под руководством Фролова 18 февраля 2003 года возвращались на место дислокации после успешно выполненного задания. Возле населенного пункта Новогрозненский автомобиль, в котором он ехал вместе с сослуживцами, подорвали боевики при помощи радиоуправляемого фугаса. Майор получил несовместимые с жизнью ранения.
Сергея Фролова посмертно наградили орденом Мужества.
Церемония прошла в учебном заведении, которое окончил погибший сотрудник ФСБ. Возле памятной доски, установленной на стене школы, нес службу Почетный караул. Участники мероприятия возложили на парту алые гвоздики.
Сотрудника УФСБ России по Москве и Московской области в сентябре 2002 года направили в командировку в Чеченскую Республику. Он руководил сводной специальной группой, которая участвовала в проведении контртеррористических операций.