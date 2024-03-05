05 марта 2024, 09:46

«Парту героя» в честь летчика Николая Власова открыли школе №1 в Зарайске

Телеканал «360»
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Еще одну «Парту героя» открыли в Зарайске. В школе № 10 увековечили память Героя Советского Союза, летчика Николая Власова.

Детство Николая Власова прошло в Зарайске. «Парту героя» в его честь открыли в средней школе № 1 имени Виктора Леонова. Первыми за парту сели ученик 4 «А» класса Михаил Иванов и ученица 8 «Б» Вероника Ложечкина. Школьники - призеры и победители различных творческих конкурсов и соревнований.

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На счету Николая Власова более 300 вылетов, 25 схваток в воздухе и 10 сбитых немецких самолетов. Летчик погиб в Великой Отечественной войне, но сделал важный вклад в победу над врагом.

Школы Зарайск Великая Отечественная война
05 марта 2024, 09:51
Выдача ключей дольщикам началась в ЖК «Новая жизнь» в Пушкино
Министерство жилищной политики Московской области
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Дольщики ЖК «Новая жизнь» начали получать ключи от своих квартир. Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Долгожданное новоселье отметят 476 дольщиков. На данный момент ключи от своих квартир получила уже 121 семья.

С 2013 года застройщиком ЖК «Новая жизнь» была компания «ДВМ группа». Получить квартиры люди должны были еще в 2018 году, но из-за финансовых трудностей работы на объекте остановились. Права на достраивание комплекса передали Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области. Сейчас дома полностью достроены и введены в эксплуатацию.

Первый этап программы расселения аварийного жилья досрочно завершат в Подмосковье уже в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

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Строительство Дольщики Пушкино
05 марта 2024, 09:38
Цех по производству дюбелей открыли в Подольске
Телеканал «360»
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Компания «РК Груп» запустила современную линию по производству дюбелей в Подольске. Технология изготовления полностью автоматизирована.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности помощи бизнесу.

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На промышленной площадке запустили новую линию по производству дюбелей с цифровым управлением. На предприятии изготавливают крепежную продукцию, метрическую шпильку и другие изделия из металла с полным циклом производства.

«Мы открываем цех по производству дюбеля, литья пластика. Сейчас установлено 14 машин. Каждая машина делает порядка 180 тысяч готовой продукции», - рассказал генеральный директор ООО «РК Груп» Сергей Картамышев.

Площадку посетил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов. Он вручил награды лучшим сотрудникам предприятия.

«Здорово, что предприятие развивается, двигается вперед, является лидером в нашей стране. Это, конечно, все благодаря коллективу», - отметил Григорий Артамонов.

Ежемесячно компания перерабатывает две тысячи тонн металла. Всего в производственной линейке более 450 единиц продукции: уголки, опоры, держатели, подвесы, а теперь еще и дюбели.

«Мы подбираем сырье так, чтобы дюбель получился пластичный, нехрупкий, чтобы он выдерживал те нагрузки, которые ему положены. Здесь мы это все подбираем сами и льем. Есть несколько видов по толщине, по длине, соответственно, каждая машина будет настроена под свой тип, размер», - уточнил Сергей Картамышев.

Сейчас на производстве работает пять современных фасовочных линий с системой кодирования. Всего за час одна такая линия обклеивает свыше трех тысяч единиц готовой продукции. Автоматизация процессов производства значительно сокращает время на фасовку.

Подольск Бизнес
05 марта 2024, 09:36
Еще два дома достроили в ЖК «Горки Парк» в Ленинском округе
Группа "Самолет"
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Два новых дома достроили в жилом комплексе «Горки Парк» в Ленинском округе. В корпусах № 5.2 и 7.2 обустроили 704 квартиры на общую площадь 30 тысяч квадратных метров.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, на первых этажах 17-этажных зданий будут работать магазины, аптеки, пекарни, кафе и другие организации. Площадь квартир будет варьироваться от 21 до 87 квадратных метров. Их передадут дольщикам с чистовой отделкой.

Фасады корпуса № 7.2 оформлены в белых и коричневых тонах, а корпуса № 5.2 - в графитовом цвете.

Во дворах домов обустроены беседки, зоны для занятий спортом и прогулок, а также детские площадки.

По проекту в жилом комплексе будут работать три школы, шесть детских садов, спортивный комплекс и поликлиника.

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Строительство
05 марта 2024, 09:17
Две детские площадки установят по просьбе жителей в микрорайоне Катюшки в Лобне
Телеканал «360»
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Встреча главы городского округа Лобня Анны Кротовой с жителями прошла в микрорайоне Катюшки. Обсудили вопросы благоустройства, в том числе вывоз снега, содержание жилых домов и установку двух новых игровых площадок для детей.

Анна Кротова пообещала, что оставшиеся после уборки сугробы в ближайшее время вывезут. За счет городского бюджета установят детскую площадку, и еще одну на свои средства смонтирует управляющая компания.

Кроме того, отвечающее за лифты предприятие получит строгое предупреждение, владельцев водоматов проверят, а в подвалах при необходимости установят дополнительные насосы для откачки воды.

Следующая встреча с жителями микрорайона Катюшки состоится уже в апреле.

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Встреча с жителями микрорайона Катюшки проходит не в первый раз. Ранее глава округа проводила здесь обход и выездной прием администрации в школе № 10. Часть вопросов удалось решить, но выполнить все наказы за месяц сложно, поэтому работа продолжается. Во встречах, помимо главы города, принимают участие руководители управляющей компании, транспортники, депутаты и специалисты ресурсоснабжающих организаций.

На этот раз жители обсудили с главой качество уборки снега, размещение детских площадок, законность установки автоматов по продаже воды, сырые подвалы и перебои в работе лифтов.

Лобня

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