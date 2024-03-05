«Парту героя» в честь летчика Николая Власова открыли школе №1 в Зарайске

Компания «РК Груп» запустила современную линию по производству дюбелей в Подольске. Технология изготовления полностью автоматизирована.

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На промышленной площадке запустили новую линию по производству дюбелей с цифровым управлением. На предприятии изготавливают крепежную продукцию, метрическую шпильку и другие изделия из металла с полным циклом производства.

«Мы открываем цех по производству дюбеля, литья пластика. Сейчас установлено 14 машин. Каждая машина делает порядка 180 тысяч готовой продукции», - рассказал генеральный директор ООО «РК Груп» Сергей Картамышев.

Площадку посетил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов. Он вручил награды лучшим сотрудникам предприятия.

«Здорово, что предприятие развивается, двигается вперед, является лидером в нашей стране. Это, конечно, все благодаря коллективу», - отметил Григорий Артамонов.

Ежемесячно компания перерабатывает две тысячи тонн металла. Всего в производственной линейке более 450 единиц продукции: уголки, опоры, держатели, подвесы, а теперь еще и дюбели.

«Мы подбираем сырье так, чтобы дюбель получился пластичный, нехрупкий, чтобы он выдерживал те нагрузки, которые ему положены. Здесь мы это все подбираем сами и льем. Есть несколько видов по толщине, по длине, соответственно, каждая машина будет настроена под свой тип, размер», - уточнил Сергей Картамышев.

Сейчас на производстве работает пять современных фасовочных линий с системой кодирования. Всего за час одна такая линия обклеивает свыше трех тысяч единиц готовой продукции. Автоматизация процессов производства значительно сокращает время на фасовку.