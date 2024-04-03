«Парту Героя» в честь бойца СВО Саргиса Малхасяна открыли в гимназии № 13 в Одинцове

На установленной в гимназии парте размещена биография Саргиса Малхасяна и его фотография. Каждый школьник с помощью телефона может отсканировать QR-код, перейти на официальный портал акции и изучить информацию о герое.

Право сидеть за такой партой получат ученики, которые имеют успехи в учебе, спорте или творчестве и принимают активное участие в жизни гимназии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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