03 апреля 2024, 12:31

«Парту Героя» в честь бойца СВО Саргиса Малхасяна открыли в гимназии № 13 в Одинцове

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«Парту Героя» установили в гимназии № 13 в Одинцове. Ее посвятили выпускнику гимназии, участнику специальной военной операции, посмертно награжденному орденом Мужества, Саргису Малхасяну.

На установленной в гимназии парте размещена биография Саргиса Малхасяна и его фотография. Каждый школьник с помощью телефона может отсканировать QR-код, перейти на официальный портал акции и изучить информацию о герое.

Право сидеть за такой партой получат ученики, которые имеют успехи в учебе, спорте или творчестве и принимают активное участие в жизни гимназии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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Одинцово Школы
03 апреля 2024, 13:48
Пациента с полученным в бане ножевым ранением спасли в больнице в Балашихе
Пресс-служба Минздрава МО
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Мужчина 32 лет попал в хирургическое отделение Балашихинской больницы в тяжелом состоянии. Как выяснилось, он парился в бане и во время спора с другими посетителями получил ранение ножом в сердце.

«Мы провели экстренную операцию - остановили сильное кровотечение и выполнили левостороннюю торакотомию. Сделали разрез грудной клетки и рассекли перикард. Затем выпустили скопившуюся кровь и ушили рану на сердце», - рассказал заведующий хирургическим отделением филиала № 3 Денис Гулькин.

Мужчина потерял почти два литра крови. Сложность операции заключалась в том, что сердце зашивали, не останавливая сердцебиение.

Вмешательство прошло успешно и заняло два часа. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы.

Ранее в Волоколамске впервые выполнили металлоостеосинтез переломов костей таза малоинвазивным методом. Операция прошла успешно и заняла два часа, о чем сообщили в Минздраве Подмосковья.

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Больницы Врачи Балашиха
03 апреля 2024, 13:39
Подачу документов для социальной ипотеки запустили онлайн в Подмосковье
Пресс-служба Минжилполитики МО
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Стать участником программы «Социальная ипотека» теперь можно онлайн. На портале госуслуг Подмосковья появился сервис электронной подачи документов, о чем сообщили в Минжилполитики региона.

В услуге « Предоставление льготных условий ипотеки на территории Московской области » появилась опция электронной подачи документов. Чтобы претендовать на меру поддержки, нужно зайти на портал госуслуг Московской области и подать заявление. Цель обращения - «Прием электронных документов для получения социальной ипотеки».

Мера поддержки доступна медикам, учителям и тренерам, ученым и другим ценным специалистам. Расходы на приобретение жилья берет на себя правительство Подмосковья, а обладатели сертификата выплачивают только банковские проценты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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Ипотека Льготная ипотека Социальная ипотека Госуслуги
03 апреля 2024, 13:38
Сурдоспортсмены из Химок победили на чемпионате России по волейболу
Пресс-служба администрации города или района
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Сурдоспортсмены из Химок представили Подмосковье на чемпионате России по волейболу. Они одержали победу в трех сетах и показали лучший результат по стране.

Как рассказали в администрации округа, Химки представили воспитанницы физкультурно-спортивного клуба «Благо» Эвелина Печеркина, Милана Ступак, Юлия Шамина, Мария Катанска и Алена Суховодова. Их наставница Наталья Трубова стала лучшим игроком турнира в составе своей сборной.

«Наши спортсмены достойно выступили и продемонстрировали свой профессионализм. Девушки, благодаря своему стремлению и упорству, завоевали заслуженные награды. Отдельно хочу поблагодарить тренеров, которые каждую тренировку работают с ребятами и обучают их новым спортивным навыкам», - сказал лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Соревнования для спортсменов с нарушением слуха прошли в Калуге. В них участвовали 160 человек из девяти регионов России.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки
03 апреля 2024, 13:35
Светофоры и дорожные знаки обновили еще в 5 округах Подмосковья
Минтранс Подмосковья
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Представители «Мосавтодора» провели работы по содержанию дорог в пяти округах Подмосковья. Специалисты заменили поврежденные светофоры и дорожные знаки, а также восстановили освещение.

Так, в Чехове на улице Советской отремонтировали поврежденный дорожный знак, в Люберцах в рабочем поселке Малаховка восстановили работу светофора, в Коломне на улице Октябрьской восстановили освещение, а в Мытищах на улице Мытищинской устранили сильное подтопление. Помимо этого, рабочие выполнили ямочный ремонт в Балашихе на улице Юбилейной.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги

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