«Парту Героя» в честь бойца СВО Саргиса Малхасяна открыли в гимназии № 13 в Одинцове
«Парту Героя» установили в гимназии № 13 в Одинцове. Ее посвятили выпускнику гимназии, участнику специальной военной операции, посмертно награжденному орденом Мужества, Саргису Малхасяну.
На установленной в гимназии парте размещена биография Саргиса Малхасяна и его фотография. Каждый школьник с помощью телефона может отсканировать QR-код, перейти на официальный портал акции и изучить информацию о герое.
Право сидеть за такой партой получат ученики, которые имеют успехи в учебе, спорте или творчестве и принимают активное участие в жизни гимназии.
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