«Парту героя» открыли в Синьковской школе № 1 в Дмитровском округе

Участие в церемонии открытия «Парты героя» приняли ученики 8-11 классов школы, юнармейцы, кадеты, а также депутаты Московской областной Думы Марина Шевченко и Александр Орлов, начальник Управления образования администрации Дмитровского городского округа Татьяна Малинникова и муниципальные депутаты Александра Нечай и Петр Прокопык.

«„Парта героя“ - это не только мемориал в память о конкретном человеке, который жил, мечтал, учился и пожертвовал собой при защите родины. Она символ всех героев, которые есть на нашей земле и в нашей великой и сильной стране», - сказала Татьяна Малинникова.

Александр Евдокимов был учеником Синьковской школы № 1, после поступил на отделение гидромелиорации в Яхромский техникум. Осенью 1981 года он получил повестку и отправился служить. Полтора года он проходил службу в саперной роте в Афганистане. За три недели до демобилизации 11 сентября 1983 года он подорвался на мине и погиб. Посмертно был награжден орденом Красной Звезды.

Его историю изучили старшеклассники школы. Они провели работу по поиску данных, встречались с одноклассниками Александра, искали его фотографии.

Право открыть «Парту героя» предоставили юнармейцам Кристине Романовой и Дарье Аникейчик. Право первыми посидеть за партой получили лучшие ученики 9 «А» класса, победители школьных олимпиад и конкурсов Кирилл Кофейников и Кирилл Чалый.

Напомним, «Парта героя» - это образовательный проект «Единой России». Он второй год реализуется на территории Дмитровского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе. Это учебные центры с мастерскими, планетариями, технопарками и не только.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».