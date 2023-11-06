«Парту героя» имени советского военачальника Василия Самсонова открыли в школе № 6 Реутова

Заместитель главы администрации городского округа Реутов Ольга Репина рассказала, что это уже пятая «парта героя», открытая в городе.

«Каждый раз это очень значимое событие. Перед тем как открыть эту „парту героя“, огромная работа прошла с музеем нашего города, когда мы по частицам собирали информацию о нашем земляке», - рассказала Ольга Репина.

Генерал Самсонов командовал целой дивизией, но к каждому своему солдату он относился как к сыну. В любых атаках был первым на передовой.

Один из учеников школы восхитился подвигами генерала и поделился своими впечатлениями от открытия парты.

«Молодой парнишка из Реутова достиг таких великих высот в военном деле. Как и все мы, в юности он жил в Реутове и с 12 лет уже работал в цеху. Он понял, что в такое трудное время нужно поддерживать свою страну, и выбрал путь военного дела», - рассказал ученик.

Отметим, что в Реутове проводится большая работа по идентификации безымянных солдат. В том числе учениками их школы № 6.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества». Он поддерживает военнослужащих и членов их семей.

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