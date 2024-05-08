Парту Героя Федора Генералова открыли в Луховицах

Федор Степанович родился в 1899 году в крестьянской семье. Именно от инициировал создание товарищества по коллективной обработке земли и организовал колхоз «Красный Октябрь», где стал председателем.

В начале Великой Отечественной войны он добровольцем ушел на фронт, но вскоре отозвали для работы в тылу. Затем его рекомендовали на пост председателя колхоза имени Сталина в селе Дединово. За получение высокой продуктивности животноводства Генералов удостоен медали «Серп и молот» и стал дважды Героем соцтруда.

Отметим, что сидеть за партой героя смогут отличники и активисты. Первой в Дединовской школе стала восьмиклассница Мария Соломатина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с учениками лицея возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

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