06 ноября 2024, 12:14

Партию гуманитарной помощи отправили из Зарайска в зону СВО

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Из Зарайска отправили очередную партию гуманитарного груза в зону специальной военной операции. Бойцам доставят продукты питания, печи и строительные скобы.

Отправку груза приурочили ко Дню военной разведки. В сборе приняли участие волонтеры «Старой Кузни», глава округа Виктор Петрущенко, муниципальные депутаты и члены Комитета семей воинов отечества.

В два автомобиля марки УАЗ «Патриот» загрузили продукты, предметы первой необходимости, печи и строительные скобы.

«Все, что мы изготовили вчера в рамках площадки „Зарайск - Фронту“, уже сегодня отправляется к нашим ребятам, которые приближают победу. Мы в тылу должны объединиться и делать все возможное, чтобы помочь им», - подчеркнул руководитель штаба КСВО в Зарайске Михаил Минаев.

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Зарайск
06 ноября 2024, 12:26
Мастер-классы для детей пройдут в трех парках Подольска в течение недели
Пресс-служба администрации городского округа Подольск
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Множество разнообразных мероприятий организуют на текущей неделе в парках городского округа. Юных жителей Подольска и участников проекта «Активное долголетие» приглашают на занятия, пробежки и другие активности.

В Детском парке в субботу, 9 ноября, с 12:00 до 12:30 проведут детскую игровую программу, а на следующий день в это же время начнется мастер-класс «Рисовашка».

В парке «Дубрава» с 11:00 до 12:00 в пятницу, 8 ноября, пройдут занятия по скандинавской ходьбе и зарядка. В субботу в 12:00 юных горожан ждет детский праздник и мастер-класс «Сделай сам».

В парке имени Виктора Талалихина в четверг, 7 ноября, с 10:00 до 11:00 все желающие смогут заняться скандинавской ходьбой. В этот же день с 10:00 до 12:30 в павильоне «Сказочный лес» состоятся занятия по вязанию, а с 16:00 - мастер-класс для детей.

В субботу в 9:00 в парке стартует групповая пробежка, с 10:00 до 11:30 в павильоне «Сказочный лес» пройдут занятия по вязанию для детей, а с 12:00 на сцене танцевальной веранды начнется игровая программа.

В воскресенье с 10:00 до 11:30 в павильоне «Сказочный лес» откроется «Рукодельная мастерская», в 12:00 пройдет игровая программа для детей, а затем они смогут поиграть в настольные игры. «Мастерская творчества для детей» ждет ребят старше шести лет с 16:00 до 17:30 в павильоне «Сказочный лес».

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Отдых Подольск Парки
06 ноября 2024, 11:47
Спортсменки из Лобни встретились с депутатом Госдумы Ириной Родниной
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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В Лобне в спорткомплексе «Юность» прошла встреча депутата Госдумы Ирины Родниной с юными гимнастками. Визит был частью программы «Единой России» — «Детский спорт», которая помогает привлечь детей к активному образу жизни.

Ирина Роднина обсудила со спортсменками и их тренерами особенности тренировочного процесса и подчеркнула, насколько важны регулярные занятия для физического и личностного развития. По словам депутата, программа «Детский спорт» ставит цель вовлечь в занятия спортом 80% детей по всей стране. Роднина также поздравила гимнасток с недавними успехами на соревнованиях и пожелала новых побед.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Спортсмены Дети Лобня
06 ноября 2024, 11:25
Еще 8 млн электронных рецептов на льготные лекарства оформили в Подмосковье
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С начала года в Подмосковье оформили более восьми миллионов электронных рецептов на льготные лекарства. Рецепты можно получить на приеме у врача или через телемедицинскую консультацию.

«Основным преимуществом электронных рецептов является экономия времени на походе в поликлинику, так как врач может скорректировать или продлить действующий рецепт на льготное лекарство на онлайн-примере», - отметил исполняющий обязанности министра здравоохранения Московской области Максим Максимов.

Пациенту достаточно назвать свои данные в аптеке государственной сети «Мособлмедсервис» для получения лекарства. Информация о рецептах доступна в личном кабинете на портале «Здоровье».

Напомним, записаться на консультацию можно через инфомат в медорганизации, по телефону 122, на приеме у врача или через Telegram-бот.

Здравоохранение Медицина
06 ноября 2024, 11:21
Еще 3 боеприпаса времен Великой Отечественной войны обезвредили в Рузе
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Взрывотехники отряда № 2 «Мособлпожспаса» обезвредили три боеприпаса времен Великой Отечественной войны, которые обнаружили под Рузой. О находке сообщила хозяйка приусадебного участка в деревне Копцево.

Три снаряда нашли во время земельных работ на участке. Об этом сообщили спасателям, и они выехали по указанному адресу.

Взрывотехники определили, что найденные предметы - это минометные мины времен Великой Отечественной войны. Специалисты поместили их в безопасный контейнер и отвезли на полигон, где обезвредили по инструкции.

Работники ПСЧ-265 обеспечили взаимодействие взрывотехников с представителями администрации городского округа и службами оперативного реагирования.

ВОВ Руза

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