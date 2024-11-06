Партию гуманитарной помощи отправили из Зарайска в зону СВО

Множество разнообразных мероприятий организуют на текущей неделе в парках городского округа. Юных жителей Подольска и участников проекта «Активное долголетие» приглашают на занятия, пробежки и другие активности.

В Детском парке в субботу, 9 ноября, с 12:00 до 12:30 проведут детскую игровую программу, а на следующий день в это же время начнется мастер-класс «Рисовашка».

В парке «Дубрава» с 11:00 до 12:00 в пятницу, 8 ноября, пройдут занятия по скандинавской ходьбе и зарядка. В субботу в 12:00 юных горожан ждет детский праздник и мастер-класс «Сделай сам».

В парке имени Виктора Талалихина в четверг, 7 ноября, с 10:00 до 11:00 все желающие смогут заняться скандинавской ходьбой. В этот же день с 10:00 до 12:30 в павильоне «Сказочный лес» состоятся занятия по вязанию, а с 16:00 - мастер-класс для детей.

В субботу в 9:00 в парке стартует групповая пробежка, с 10:00 до 11:30 в павильоне «Сказочный лес» пройдут занятия по вязанию для детей, а с 12:00 на сцене танцевальной веранды начнется игровая программа.

В воскресенье с 10:00 до 11:30 в павильоне «Сказочный лес» откроется «Рукодельная мастерская», в 12:00 пройдет игровая программа для детей, а затем они смогут поиграть в настольные игры. «Мастерская творчества для детей» ждет ребят старше шести лет с 16:00 до 17:30 в павильоне «Сказочный лес».

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