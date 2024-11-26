26 ноября 2024, 11:21

Партийцы «Единой России» в Воскресенске поучаствовали в конференции

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Члены партии «Единая Россия» в Воскресенске приняли участие в XXIХ конференции, которая прошла в Доме правительства в Красногорске. Делегацию возглавил глава округа Алексей Малкин.

Участники конференции подвели итоги работы за 2024 год, а также определили приоритеты на будущий.

«Я рад видеть здесь друзей, однопартийцев, единомышленников, общественников, участников СВО, наших Героев. В зале собралось порядка 350 человек, которые очень хорошо знают Подмосковье. Я хочу искренне поблагодарить вас, ваших коллег за вовлеченность в работу, активную позицию. Это очень ценно, потому что в большой системе добиться результата, очевидно, можно только сообща», - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На конференции также подвели итоги президентских выборов и выборов в муниципальные Советы депутатов.

«Подмосковье показало высокий результат по поддержке нашего лидера на пост президента и высокую явку. Проголосовали 6,2 млн избирателей - более 77%. Также в этом году в 25 территориях проходили выборы в Советы депутатов. „Единая Россия“ уверенно победила, став абсолютным лидером и получив большинство мандатов в местные Советы депутатов. Из 580 мандатов - 414 за „Единой Россией“», -отметил секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Мособлдумы Игорь Бынцалов.

В этом году отделение партии «Единая Россия» в Московской области провело более 8,5 тысяч мероприятий, в том числе касающихся строительства и ремонта объектов. Местные депутаты организовали более 7,2 тысяч приемов граждан.

«Народная программа „Единой России“, сформированная в 2021 году, состояла из порядка 780 тысяч наказов жителей. На сегодняшний день на региональном уровне выполнено 86%, а на муниципальном - 100%. Кроме того, исходя из запросов людей, формируется бюджет конкретных территорий. В эту работу вовлечен весь депутатский корпус», - поделилась депутат Московской областной Думы Екатерина Лобышева.

За депутатами всех уровней закрепили порядка 20 тысяч семей участников специальной военной операции. С начала года на фронт отправлено свыше 13 тонн гуманитарного груза, в том числе спецтехника и оборудование по запросам бойцов.

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Россия Воскресенск «Единая Россия»
26 ноября 2024, 11:25
Фестиваль единоборств прошел в Воскресенске
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В Воскресенске прошел фестиваль единоборств, посвященный памяти олимпийского чемпиона Анатолия Парфенова. Мероприятие провели при поддержке филиала «ОХК „Уралхим“» в рамках благотворительной программы «Уралхим — спорту» и проекта «Za Самбо» партии «Единая Россия».

Анатолий Парфенов - советский борец классического стиля, олимпийский чемпион 1956 года, заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер.

Мероприятие собрало сильнейших спортсменов округа. Они продемонстрировали свои навыки, физическую подготовку и выносливость.

Среди почетных гостей - заместитель главы Воскресенска Эдуард Усов, заместитель директора по персоналу и социальной политике филиала «Уралхим» Яна Агеева, начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью Михаил Бахтов, а также сын прославленного спортсмена Владимир Парфенов и самый титулованный борец в категории 60 Анатолий Махин.

Поддержка объединенной химической компании «Уралхим» помогла провести соревнования на высоком уровне.

«Удивительная судьба героя Великой Отечественной войны Анатолия Ивановича Парфенова служит примером для многих поколений. Она вдохновляет наших юных спортсменов на рекорды, воспитывает в них силу духа, чувство долга, мужество, волю к победе и любовь к нашей великой Отчизне», - отметил президент федерации самбо, член депутатского объединения «Единая Россия» в Совете депутатов Андрей Баранов.

«Уралхим» - партнер муниципальных и региональных соревнований. Компания поддерживает спортивные клубы в городском округе.

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Фестивали Воскресенск
26 ноября 2024, 11:24
Областной концерт ко Дню матери прошел в парке Кривякино в Воскресенске
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В парках Воскресенска прошло областное мероприятие «Для милых мам». Гости парка Кривякино приняли участие в мастер-классах.

Гости записали видео-поздравления «Маме с любовью!». На выставке рисунков «Милая мама» юные художники представили свои лучшие работы. Ансамбль «Гамма» под руководством Евгении Моисеевой организовал концерт.

Дети приняли участие в мастер-классе и изготовили брелок «Мамино сердце», прошли семейную викторину «Я мама».

В парке усадьбы Кривякино работала фотозона «Мама - главное слово!».

В парке «Москворецкий» из громкоговорителей звучали песни, посвященные мамам. Большим и маленьким гостям парка было предложено сделать фотографию с шуточной табличкой «Мама, я шапку надел!».

Для всех организовали квест «Успеть за 24 часа». Ребята стирали и вешали белье, убирали мусор, плели косы, собирали бусы и занимались рукоделием. Каждый получил в подарок сердечко со сладким сюрпризом для своей мамы.

На праздничном мероприятии всех посетителей угощали горячим чаем и сладостями.

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Воскресенск Парки
26 ноября 2024, 11:23
Школьный фестиваль национальных культур прошел в Воскресенске
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Узбекистана, Армении, Японии, Китая и Мексики.

Фестиваль национальных культур прошел во Дворце культуры «Юбилейный». Его посвятили Международному дню толерантности и Году семьи в России.

Участников наградили грамотами, сувенирами и сладкими призами. Специальным призом отметили команду лицея имени Героя Советского Союза Стрельцова Павла Васильевича, представляющую Японию.

В конце выступили артисты Ансамбля народного творчества «Эдельвейс».

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Пять команд из различных школ Воскресенска приняли участие в фестивале национальных культур «Хоровод дружбы». Они показали разнообразие

Фестивали Воскресенск
26 ноября 2024, 11:23
Хирурга трудоустроили в стоматологическую поликлинику в Воскресенске
Воскресенская больница
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Врач-стоматолог-хирург Александр Галкин пришел работать в Воскресенскую поликлинику после окончания Рязанского государственного медицинского университета им. академика И. П. Павлова Минздрава России. Он занимается операциями различной степени сложности.

Воскресенская стоматологическая поликлиника оказывает терапевтические, хирургические, ортопедические услуги, рентгенографию. В ней трудятся врачи со стажем и молодые специалисты.

Александр Галкин проводит удаление зубов различной сложности, оказывает неотложную помощь при острых воспалениях. Пациенты отмечают, что с ним легко найти контакт.

Стоматологическая поликлиника в Воскресенске работает с 1981 года. В учреждении обслуживают более 160 тысяч человек, из них 30 тысяч - дети.

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Поликлиники Работа Воскресенск

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