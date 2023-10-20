Парковые карусели подготовят к зиме в Подмосковье
Детские карусели, установленные в парках по инициативе губернатора Андрея Воробьева, начали готовить к зиме. Аттракционы продолжат работать и в холодное время года.
«Губернаторские карусели пользуются большой популярностью у детей и взрослых. С начала года на них прокатилось свыше 650 тысяч человек», - говорит министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Аттракционы будут работать и зимой. Сейчас устройства начали готовить к холодам: специалисты проверяют механизмы, меняют жидкости и смазочные материалы, проверяют электрические проводки. Внутри каруселей сделают генеральную уборку.
Кроме того, специалисты проверят наличие лопат, телескопических скребков, щеток, ледорубов, лестниц и другого инвентаря для очистки каруселей. Должны быть в наличии и средства, препятствующие обледенению движущейся платформы.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность создания парков и зон отдыха. Он подчеркнул, что жители Подмосковья высоко оценивают проведенную работу по благоустройству территорий.
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