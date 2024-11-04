Парковку для трех жилых домов обустроили на Кузьминской улице в Котельниках

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Жители домов Специалисты администрации Котельников выяснили, что перевозчик паркует транспорт по договору субаренды участка площадью 702 квадратных метра. Его заключили до 31 июля 2025 года для организации ночной стоянки.

Принимая во внимание тот факт, что жители недовольны, администрация отправила повторный запрос и попросила рассмотреть альтернативный вариант парковки в ночное время.

Совместно с «Мострансавто» вопрос решили. С 1 ноября стоянку у домов № 11, 13 и 15 на Кузьминской улице ликвидировали, а транспорт перенесли на территорию автовокзала.

Администрация Котельников продолжит держать подобные ситуации на контроле.

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