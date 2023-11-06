Паркинг в ЖК «Рациональ» в Реутове разрешили ввести в эксплуатацию

«Ждали подземную парковку очень долго. В нашем доме живет большое количество автовладельцев, конечно же, транспортная обстановка во дворе напряженная. Совсем скоро мы увидим свободный от машин двор. Благодарю администрацию Реутова за постоянное сопровождение завершения строительства, многочисленные инспекции, а также регулярные встречи с нами, ведь ходе строительства у нас было много вопросов», - поделилась одна из жительниц ЖК «Рациональ».

В пресс-службе добавили, что площадь двухуровневого подземного паркинга, расположенного в дворовой части комплекса, составляет 19, 855 тысячи квадратных метров. Автостоянка спроектирована таким образом, чтобы жители каждого корпуса могли оставлять машину в непосредственной близости от своего подъезда. Подземный паркинг оснащен современным контролем доступа, системами видеонаблюдения, пожаротушения, обогрева, громкоговорителями и вентиляцией.

«30 октября 2023 года получено разрешение на ввод в эксплуатацию подземного паркинга в ЖК „Рациональ“. Поздравляю владельцев машиномест в подземном паркинге с этим долгожданным событием. Задача была сложной, но благодаря поддержке правительства Московской области, понимаю жителей и усердной работе подрядной организации удалось достроить паркинг на 306 мест и с 204 кладовыми помещениями», - написал в своем Telegram-канале Станислав Каторов.

Он отметил, что застройщиком с 7 ноября 2023 года начнется процедура передачи парковочных мест автовладельцам.