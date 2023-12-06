Паркинг на 810 машин построят в ЖК «Мытищи Парк» к 2025 году

Открыть парковку планируется во втором квартале 2025 года. В здании будут технические помещения, комнаты для хранения уборочной техники и санузлы. Попасть на верхние этажи пешком можно будет на лифте или по лестницам. На первом этаже паркинга откроют станцию технического обслуживания и автомойку.

ЖК «Мытищи Парк» находится в 10 километрах от МКАД, рядом с железнодорожной станцией Строитель, которая в 2024 году станет частью МЦД-5. По соседству находятся Пироговский, Мытищинский лесопарки и Пироговское водохранилище.

Вопрос обманутых дольщиков остается на контроле в Подмосковье. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что до конца года осталось выдать 3,4 тысячи ключей.