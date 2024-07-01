Паркинг на 309 машин построят в ЖК «Новое Видное»

На первом этаже паркинга откроются автомойка и станция технического обслуживания автомобилей. Здесь же оборудуют 10 мест для маломобильных водителей. Для прохода на верхние этажи по обеим сторонам здания предусмотрены две лестницы и лифт. На въезде и выезде из паркинга поставят автоматические шлагбаумы, а по периметру здания сделают пешеходные дорожки. На прилегающей территории высадят газон и кустарники, установят скамейки.

Строительством займется группа «Самолет». Помимо парковки, в жилом комплексе планируется возвести семь детских садов, четыре школы, поликлинику, торговый центр и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

По его словам, сейчас в регионе насчитывают 1,8 миллиона школьников. Каждый год их количество растет примерно на 40 тысяч человек.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».