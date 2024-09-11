Паркинг на 1092 машины построят в деревне Юрлово в Химках
Девятиэтажный паркинг для машин построят в химкинской деревне Юрлово. В здании будут места для 1092 машин.
«Мособлархитектура согласовала облик многоуровневого паркинга в городском округе Химки, в деревне Юрлово. Новая девятиэтажная автостоянка общей площадью порядка 28 тысяч квадратных метров рассчитана на 1092 машиноместа», - рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Прямоугольное здание украсят ярко-желтыми стальными ламелями. Входы выделят желтыми порталами, которые будут выполнять сразу две функции: декоративную и навигационную.
Узор на фасадах будет складываться из сотен небольших ламелей, образовывающих ряды стрелок по всей длине здания. Их направление меняется с каждым ярусом, что создает интересный оптический эффект.
Прилегающую территорию благоустроят и озеленят. На улице организуют еще две парковки для временного хранения автомобилей, суммарно рассчитанные на 60 машиномест.
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