Парки Подмосковья украсят к Новому году до конца ноября

«На территории Московской области работают 193 парка культуры и отдыха. Сейчас идет их активная подготовка к сезону. До 30 ноября все парки будут украшены к Новому году. В этому году мы планируем принять за зиму более 19 миллионов гостей. Надеемся, что созданные условия сделают зимний отдых горожан комфортным, интересным и безопасным», - рассказал Михаил Хайкин.

В этом году в подмосковных парках станет больше зимних активностей. Планируется открыть 52 лыжные трассы, 56 тюнингованных горок и 181 каток. В каждой локации организуют прокат инвентаря, музыку, праздничную иллюминацию, торговлю горячими напитками и едой, а также чистые туалеты и урны.

Для создания праздничной атмосферы в парках установят 112 украшенных елок, подсветят 95 километров дорожек и разместят 853 световые фигуры. В планах новогодние фотозоны, ярмарки и теплые павильоны.

Губернатор Андрей Воробьев поручил подготовить спортивную инфраструктуру к началу зимы. В Подмосковье организуют более 3,6 тысячи мероприятий в преддверии Нового года.