Парки Подмосковья приняли свыше 1 миллиона посетителей за неделю

В Министерстве благоустройства Московской области рассказали, что с 12 по 18 февраля парки Подмосковья приняли 1,1 миллиона посетителей. Это на 204 тысячи больше, чем в такой же период 2023 года.

Все будние дни парки посещали в среднем по 150 тысяч человек, а в выходные здесь отдохнули 392 тысячи жителей.

Парк «Пехорка» в Балашихе принял 39 тысяч гостей за неделю, парк Толстого в Химках - 38 тысяч. «Фабричный» в Истре посетили 30 тысяч жителей, парк Мира в Мытищах - 27 тысяч. Замыкает пятерку самых востребованных парк Лазутиной в Одинцове, где отдохнули и покатались на лыжах 21 тысяча посетителей.

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