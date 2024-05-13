Парки Подмосковья посетили 1,5 миллиона человек за неделю

На День Победы в парках провели праздничные программы и концерты, которые посетили 293 тысячи человек. А за четыре выходных дня посещаемость парков составила более одного миллиона человек.

Самыми посещаемыми на прошлой неделе стали парк «Пехорка» в Балашихе, Центральный парк в Пушкино, парк Толстого в Химках, парк Мира в Мытищах и Центральный парк в Лыткарине.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день. Там можно найти экскурсии, концерты и спортивные программы, которые проводятся в городских парках.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».