22 февраля 2024, 20:09

Парки Подмосковья на прошлой неделе посетили более 49 тысячи человек

Министерство благоустройства Московской области
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Катки в парках Подмосковья на прошлой неделе посетили более 49 тысячи гостей и жителей региона, что на пять тысяч больше, чем на неделе ранее. Такие цифры привели в Министерстве благоустройства Московской области.

По словам министра благоустройства Михаила Хайкина, для гостей и жителей региона в Подмосковье открыто 32 катка.

«Спортивные объекты действуют в парках и на общественных территориях. У многих из них работают пункты проката спортивного инвентаря» - рассказал Хайкин.

В ведомстве отметили, что всего с 12 по 18 февраля парки Подмосковья посетили более миллиона человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Фигурное катание Парки
22 февраля 2024, 20:44
Новый цифровой рентген-аппарат появился в лыткаринский поликлинике № 2
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Новый цифровой рентгенодиагностический аппарат Р-500 «Дуограф» получила лыткаринская поликлиника № 2. Аппарат позволят делать высококачественные снимки при минимальном излучении.

По словам заведующего поликлиникой Александра Стукалова, новый удобный и надежный комплекс незаменим в условиях большого потока пациентов.

«Аппарат имеет ряд преимуществ. По сравнению с аналоговым рентгеном доза облучения меньше в 10 раз. Также с помощью нового оборудования можно делать линейную томографию, то есть послойный срез органов. Стол не имеет ограничений по перемещению - это решает проблему обследования пациентов с избыточным весом», - рассказал Стукалов.

Новый аппарат отечественного производства отвечает всем современным требованиям рентгенодиагностики. Исследование выполняется бесплатно, по полису ОМС.

Аппарат рентгенодиагностики установили в рамках программы замены устаревшей аналоговой техники на современную по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, а также при поддержке министерства здравоохранения Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Медицина Лыткарино
22 февраля 2024, 20:23
Защитников Отечества поздравили в городском дворце культуры «Созвездие» в Наро-Фоминске
Телеканал «360»
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В городском дворце культуры «Созвездие» в Наро-Фоминске прошел праздничный концерт в преддверии Дня защитника Отечества. Благодарственными грамотами наградили военнослужащих, сотрудников Росгвардии и МВД.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Сотрудники спецструктур отличились в государственной службе и в ходе специальной военной операции. Творческие номера героям войны подарили артисты команд «Созвездие» и «Звезда».

«Мы с особым чувством поздравляем сегодня всех защитников Отечества, проживающих на территории нашего городского округа, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, их семьи с этим замечательным праздником. Желаем скорейшего возвращения домой - живыми и здоровыми!», - сказал председатель совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Геннадий Пензов.

Наро-Фоминск Концерты
22 февраля 2024, 20:20
Гимназию в микрорайоне Сходня капитально отремонтируют к 1 сентября
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Строители приступили к демонтажным работам в рамках капитального ремонта гимназии № 23 в химкинском микрорайоне Сходня. Открытие школы запланировано на 1 сентября текущего года.

В трехэтажном здании общей площадью полторы тысячи квадратных метров отремонтируют кровлю и фасад, во всех классах заменят окна и двери, а также полностью поменяют все инженерные системы.

Ожидается, что в новом учебном году школа примет 150 учеников.

Капитальный ремонт проводится в рамках программы Московской области «Образование Подмосковья».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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Школы Химки Ремонтные работы
22 февраля 2024, 20:02
Бывший военный городок Мытищи-16 благоустроят в 2024 году
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Бывший военный городок Мытищи-16 перешел в собственность городского округа. Уже летом этого года муниципальные службы Мытищ займутся благоустройством микрорайона.

Планы по благоустройству Мытищи-16 обсудили на встрече администрации с жителями микрорайона. Директор управления благоустройства городского округа Мытищи сообщил, что уже неоднократно общался с местными жителями по вопросу развития дворовых территорий. Принято решение о согласовании работ.

«Сегодня подписали проект реконструкции. В весенне-летний период в микрорайоне будет уложено новое асфальтовое покрытие, обновлены тротуары, отремонтируем детские дворовые площадки», - рассказал заместитель директора управления благоустройства городского округа Мытищи Роман Комлев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Мытищи

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