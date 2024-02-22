22 февраля 2024, 22:37

Парки Одинцовского округа на прошлой неделе посетили более 36 тысяч человек

Министерство благоустройства Московской области
Читайте нас в: Google Новости

Как рассказали в Министерстве по благоустройству Московской области, особенно многолюдно было в парке имени Ларисы Лазутиной. Там с 12 по 18 февраля отдохнули около 22 тысяч гостей.

Жители и гости округа с удовольствием прогулялись по парку Раздолье. Всего за неделю там провели время более шести тысяч человек.

Парк Малевича посетили свыше семи тысяч человек за неделю.

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин отметил, что парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Парки
22 февраля 2024, 22:08
Акции по безопасности на железной дороге провели в 44 округах Подмосковья
МТДИ МО
Читайте нас в: Google Новости
Масштабная акция «Сохрани себе жизнь» прошла на железнодорожных станциях 44 округов Подмосковья. Цель мероприятия — показать важность соблюдения правил безопасности на железной дороге.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, волонтеры в преддверии Дня защитника Отечества раздавали жителям области георгиевские ленточки, а также памятки с правилами поведения на железной дороге.

«Такая масштабная акция в Подмосковье проводится второй раз, уже можно считать это доброй традицией. Мы надеемся, что жители и гости региона будут внимательнее, переходя пути и ожидая поезд на платформе», - пояснили в ведомстве.

Также Минтранс опубликовал печальную статистику: с начала года в Московской области на железнодорожных путях погибло порядка 34 человек, при этом 20 - на «опасных тропах», еще 13 - на пешеходных переходах.

В ведомстве призвали жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности на железной дороге.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новая дорога от М-9 «Балтия» выведет транзитный поток из Павловской Слободы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Волонтеры Дороги
22 февраля 2024, 21:20
Проект «Za самбо» упростит занятия национальными видами единоборств в Воскресенске
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В рамках партийного проекта «Za самбо» было подписано соглашение о взаимном сотрудничестве между городским округом Воскресенск и Федерацией самбо Московской области. Цель проекта — популяризация самбо как национального вида спорта и развитие секций в школах и вузах региона.

Ранее, в рамках проекта «Спорт - норма жизни», губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл новый футбольный манеж и физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом в Домодедове.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

В программу «Za самбо», которая идет по всей стране, входит восемь основных направлений. Среди них «Самбо в школы», «Самбо в вузы», «Самбо в ГТО».

«Самбо - это прекрасный вид спорта, который делает наших мальчишек и девчонок сильными, крепкими, целеустремленными, дает им волю к победе», - сказал глава Воскресенска Алексей Малкин.

С начала учебного года в школе № 5 реализуется одно из направлений проекта. Более 50 детей в возрасте от семи до 14 лет занимаются самбо в рамках секции.

«Ребята на внеурочной деятельности занимаются самбо, ребята - тренера молодые, энергичные. Детям нашим очень нравится. Рядом находится клуб „Самбо“, с которым мы сотрудничаем», - сказала директор средней общеобразовательной школы № 5 Ирина Смолина.

Самбисты сборной Московской области часто представляют страну на международном уровне и добиваются высоких результатов. Недавно на чемпионате центрального федерального округа по боевому самбо Анатолий Никулин продемонстрировал отличные результаты и выиграл путевку на Чемпионат России, который пройдет в начале марта.

Более 5,5 тысячи молодых спортсменов в Подмосковье занимаются самбо, а воскресенские ребята являются яркими представителями этого вида единоборств. Подписание соглашения о сотрудничестве открывает новые возможности для реализации совместных программ и укрепляет стремление молодежи к здоровому образу жизни.

Спортсмены Воскресенск
22 февраля 2024, 21:19
«Желаем крепкой любви и взаимопонимания!» Андрей Воробьев поздравил участника СВО со свадьбой
Пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьева
Читайте нас в: Google Новости
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поприсутствовал на свадьбе молодой пары Дмитрия и Любови в Доме правительства Подмосковья. Он поздравил молодоженов и пожелал им семейного счастья.

Как рассказал Воробьев в своем Telegram-канале , Дмитрий - военнослужащий - на днях он возвращается в зону спецоперации.

«Символично, что произошло это сегодня, накануне Дня защитника Отечества. Супруги хотели сыграть свадьбу еще год назад, но получилось только сейчас», - написал губернатор.

По его словам, молодые люди познакомились в 2020 году. Тогда Дмитрий еще не знал, идя на прием к стоматологу, что влюбится во врача - свою будущую жену.

«Для всех нас, а особенно для самих ребят и их близких, все было очень волнительно. Желаем крепкой любви и взаимопонимания!» - поздравил молодоженов Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Андрей Воробьев Свадьбы
22 февраля 2024, 20:44
Новый цифровой рентген-аппарат появился в лыткаринский поликлинике № 2
Читайте нас в: Google Новости
Новый цифровой рентгенодиагностический аппарат Р-500 «Дуограф» получила лыткаринская поликлиника № 2. Аппарат позволят делать высококачественные снимки при минимальном излучении.

По словам заведующего поликлиникой Александра Стукалова, новый удобный и надежный комплекс незаменим в условиях большого потока пациентов.

«Аппарат имеет ряд преимуществ. По сравнению с аналоговым рентгеном доза облучения меньше в 10 раз. Также с помощью нового оборудования можно делать линейную томографию, то есть послойный срез органов. Стол не имеет ограничений по перемещению - это решает проблему обследования пациентов с избыточным весом», - рассказал Стукалов.

Новый аппарат отечественного производства отвечает всем современным требованиям рентгенодиагностики. Исследование выполняется бесплатно, по полису ОМС.

Аппарат рентгенодиагностики установили в рамках программы замены устаревшей аналоговой техники на современную по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, а также при поддержке министерства здравоохранения Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Медицина Лыткарино

Новости по теме