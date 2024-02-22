Парки Одинцовского округа на прошлой неделе посетили более 36 тысяч человек

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Жители и гости округа с удовольствием прогулялись по парку Раздолье. Всего за неделю там провели время более шести тысяч человек.

Парк Малевича посетили свыше семи тысяч человек за неделю.

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин отметил, что парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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