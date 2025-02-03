Парки Лосино-Петровского опубликовали программу мероприятий на неделю

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Люди серебряного возраста могут присоединиться к тренировке по скандинавской ходьбе. Она пройдет 5 февраля в Лосино-Петровском парке в рамках проекта «Активное долголетие».

Спортивно-анимационная программа пройдет 6 февраля в Свердловском парке, а 8 февраля - в Лосино-Петровском парке.

Областное событие «Спорт для всех» состоится 8 и 9 февраля в Свердловском парке. Здесь организуют открытые тренировки, встречу и мастер-класс от игроков футбольного клуба «Олимп». Также состоятся спортивно-анимационная программа и другие активности.

Отметим, что все события пройдут на свежем воздухе. Вход на них абсолютно свободный. Возрастное ограничение на все события 0+.