Парки Лобни подключили к центральным системам водоснабжения и канализации

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Глава городского округа Лобня Анна Кротова сообщила о завершении замены трубопровода отопления и горячего водоснабжения на улице Чехова и установке душевых на стадионе «Труд».

Кроме того, специалисты отремонтировали освещение на футбольном поле в Луговой, очищены от рекламы остановки на улице Железнодорожной, покошены газоны и обновлены входные группы на улице Юности.

Также проведены работы по восстановлению газонов, пострадавших в зимний период, на улице Авиационной и посажены кустарники на Юбилейной улице.

Особое внимание уделяется состоянию детских площадок: заменен песок в песочницах на улицах Ленина, Крупской, Чехова; отремонтировано детская игровая площадка на улице Ленина, 19. Также в порядок привели качели у пруда в парке «Москвич».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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