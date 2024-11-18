Парки Лобни опубликовали афишу мероприятий на неделю

В Центральном парке культуры и отдыха 18 ноября начнется серия занятий в вокальной студии, а 19 ноября жители смогут научиться играть на гитаре и поучаствовать в секции ориентирования с Александром Черноусовым. 20 ноября в парке Киово пройдет творческий мастер-класс и настольные игры, которые подарят участникам массу положительных эмоций.

Также 22 ноября Центральный парк приглашает на занятия скандинавской ходьбой, анимационную программу для детей и веселые старты. 23 ноября в утренние часы пройдет забег в рамках проекта «Пять верст», а вечером состоится ретро-дискотека для людей старшего поколения с программой «Молоды душою». В тот же день в парке состоятся походные мастер-классы от «Лесной школы», где участники научатся ставить палатку, вязать узлы и ориентироваться на природе с помощью карты и компаса.

Кроме того, 24 ноября в Центральном парке будет организован ряд творческих мастер-классов, а также интерактивный лекторий с психологом Анной Рощиной, где затронут важные темы для родителей. Завершится программа концертом «Маме с любовью», который подарит теплые моменты всем мамам города. Подробности мероприятий можно узнать на информационных плакатах в парках.

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