Парки и скверы Воскресенска проверили на готовность к летнему сезону

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«При проверке особое внимание уделялось состоянию территории, инфраструктуры и детского игрового оборудования. Все места притяжения округа находятся в нормативном состоянии. Выявленные незначительные недочеты были устранены в кратчайшие сроки», - сообщил Андрей Баранов, участник предварительного голосования «Единой России».

Сквер на улице Быковского, открывшийся осенью 2023 года, отличается мемориальной и прогулочной зонами. В мемориальной зоне отремонтирован памятник и обеспечен удобный к нему доступ. В прогулочной части уложены новые пешеходные дорожки, а также восстановлен посевной газон.

В «Вишневом саду», открытом годом ранее, выполнена замена покрытия дорожек и площадок. Обустроены зоны для отдыха, игр и занятий спортом. Для безопасности установлены освещение и видеонаблюдение.

В сентябре 2022 открылся сквер «Березовая роща» площадью 5,2 га в городе Белоозерский. Работы по благоустройству проводились с учетом сохранения естественного озеленения. Отремонтировано покрытие дорожек, обустроены сцена, детская площадка, зоны отдыха и выгула домашних животных.

Проект «Городская среда» «Единой России» направлен на улучшение городской среды, развитие общественных пространств и привлечение жителей к принятию решений в вопросах благоустройства территории.

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