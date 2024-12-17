Парки Балашихи представили афишу мероприятий на неделю

Парк «Пехорка» и Пестовский предложат активные мероприятия в рамках областной программы «Олимпийские победы». Всех желающих ждут 21 декабря в 11:00.

Ольгинский лесопарк также приглашает на спортивные мероприятия 17 и 21 декабря. Во вторник в 11:00 состоятся занятия по скандинавской ходьбе и суставной гимнастике, а в 16:30 - спортивные игры для детей. В субботу начнется беговая тренировка в 10:00, а занятие по скандинавской ходьбе пройдет в 11:00.

В парке «Пехорка-лес» на этой неделе запланированы сразу четыре занятия по скандинавской ходьбе для участников программы «Активное долголетие»: 16 декабря в 11:30, 18 и 19 декабря в 14:00 и 20 декабря в 11:30.

Парк на Заречной примет любителей ночных забегов. 17 и 19 декабря забеги стартуют в 20:00 от входной группы со стороны улицы Крупешина. А 21 декабря в 9:00 состоится дружеский забег «5 верст» для «ранних пташек».

В парке на Солнечной 19 декабря пройдет интерактивная программа для детей и их родителей, включая интеллектуальную игру, экопросветительское занятие, детскую дискотеку, разминку и занятие по скандинавской ходьбе. Начало в 15:00.