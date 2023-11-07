Парк «Зеленый узел» в Павловском Посаде благоустроят в 2024 году

Как рассказали в Министерстве благоустройства Подмосковья, основным символом парка станет Павловский платок, производство которого находится неподалеку.

«Мы взяли одну из самых популярных моделей платка - „Сон бабочки“ и выделили на нем 10 оттенков, в которых и придерживались во всем проекте. Внешне абрис парка напоминает матрешку, что сочетается с платком. В этих цветах выполнены все малые архитектурные формы и элементы парка», - сказал глава министерства Михаил Хайкин.

В парке появится фотозона с матрешками, световая конструкция «Одуванчик», памп-трек, а также событийная зона, место отдыха у воды с шезлонгами и всесезонная горка.

Кроме того, на территории разместят детскую площадку, зону экологического образования, спортивную площадку, балкон у реки, площадку для пикников, места для выгула собак и многое другое.

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