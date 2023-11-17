17 ноября 2023, 20:19

Парк Ветеранов в Мытищах благоустроят летом 2024 года

пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Реконструкцию в парке Ветеранов завершат летом 2024 года. На данный момент специалисты сделали две трети основания тропиночных сетей. Весной рабочие приступят к установке игрового комплекса в стилистике авиации.

Неподалеку установят памятник прославленной летчице, Герою Советского Союза и почетному жителю Мытищ Нине Распоповой. Сейчас монумент находится на реконструкции. Все элементы детской площадки изготовят под заказ.

Работы проводят по программе «Комфортная среда».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

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Благоустройство Мытищи
17 ноября 2023, 20:28
Компания «Техаромснаб» из Мытищ отправит печи-буржуйки в зону СВО
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Компания «Техаромснаб» из Мытищ направит в зону СВО 10 печей-буржуек. Гуманитарную помощь отправится бойцам через неделю.

Печи для военных при сгорании материалов совсем не выпускают дым и обогревают большие помещения. Также в них можно разогревать еду и кипятить воду.

Всего компания отправила 30 таких средств обогрева в зону боевых действий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества». Он поддерживает военнослужащих и членов их семей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Волонтеры
17 ноября 2023, 20:13
Мемориальную доску заслуженному врачу России Эмилии Коваленко открыли в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Мемориальную доску заслуженном враче Российской Федерации Эмилии Коваленко открыли в Мытищах. Память увековечили на здании Центра гигиены и эпидемиологии Московской области.

Коваленко руководила санитарно-эпидемиологической службой Подмосковья с 1989 по 2005 год. За многолетний плодотворный труд ее наградили орденами Почета и «Знаком Почета», знаками «Отличник здравоохранения» и «Почетный работник Госсанэпидслужбы», памятной медалью, выпущенной к «90-летию Госсанэпидслужбы России» и другими.

В 1992 году Коваленко получила звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

В церемонии открыли доски поучаствовали заместитель главного государственного санитарного врача РФ, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека Ирина Брагина, руководитель управления Роспотребнадзора по Московской области Ольга Микаилова, жители округа, родственники и коллеги женщины.

Памятную доску открыли в преддверии 150-летия санитарно-эпидемиологической службы региона.

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Мытищи Врачи Памятники
17 ноября 2023, 20:05
Двух таксистов-нелегалов выявили в Одинцове
пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
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В Одинцове зарегистрировали два факта перевозки пассажиров в такси без разрешений. Сотрудники Госавтоинспекции провели рейд против нелегальных таксистов.

Во время проверки правоохранители обращали внимание на перевозку пассажиров и багажа в легковом такси.

«Участники рейда осмотрели более 25 транспортных средств», - сообщил заведующий межмуниципальным отделом № 4 управления регионального административно-транспортного контроля Минтранса Московской области Александр Иванов.

В отношении водителей составили административные протоколы. Нарушителям грозит штраф на сумму более 12 тысяч рублей. Их машины отправили на штрафстоянку.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово
17 ноября 2023, 19:16
Пробки на подмосковных дорогах вечером 17 ноября оценили в 6 баллов
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В пятницу вечером, 17 ноября, пробки на дорогах Московской области оценили в шесть баллов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Большие заторы наблюдаются на Ленинградском, Новорижском, Носовихинском, Дмитровском, Новорязанском, Каширском, Варшавском, Рублево-Успенском, Пятницком, Калужском, Щелковском шоссе.

Также сложно проехать на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги

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