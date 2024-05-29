Парк Ветеранов в Мытищах благоустроят к концу лета

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В парке обновят лавочки и урны, установят видеокамеры. В планах есть реконструкция памятника летчице Нине Распоповой. Пешеходные дорожки приведут в порядок, территорию озеленят и облагородят. Сейчас ведутся работы по устройству фонтана и уличного освещения.

После благоустройства в парке появится памятный знак мытищинцам, пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны.

Работы по обновления парка Ветеранов планируется завершить в августе 2024 года.

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