Парк «Вербилки» в Талдоме обработали от клещей

Обработку провели для защиты посетителей от иксодовых клещей. В парке сделали влажную дезинсекцию, при которой на всей территории распылили специальное средство на траву, деревья и кустарники.

В день обработки доступ посетителей в парк ограничили, о чем горожан предупредили заранее. Работы провели утром, после чего на территории установили информационные таблички.

Парк отдыха Вербилки расположен на берегу реки Дубны. В центре него есть сцена с местами для зрителей и площадкой для танцев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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