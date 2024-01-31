Парк в Пушкино стал одним из самых популярных в Подмосковье за неделю

Как рассказали в ведомстве, в топ популярных парков также вошли «Фабричный» в Истре, где отдохнули 32 тысячи гостей и «Сестрорецкий» в Клину с показателем 22 тысячи посещений. Еще 18 тысяч побывали в «Елочках» в Домодедове и 16 тысяч в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске.

«На территории парков и лесопарков Московской области с прошлой недели функционируют 52 лыжные трассы, 32 катка с искусственным льдом и 43 возводимые горки. В парках посетителей встречают 114 кафе и 66 теплых зон для комфортного время препровождения в холодные зимние дни. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской Области», - сказал глава ведомства Михаил Хайкин.

Всего за неделю подмосковные парки посетили 1,2 миллиона человек.

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